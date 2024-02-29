В школах Ростова начнут массово открывать медицинские кабинеты

Помимо этого Путин анонсировал, что с 1 марта классным руководителям в школах увеличат федеральную надбавку к зарплате на пять тысяч рублей. Правда речь идет лишь о тех педагогах, кто работает в населенных пунктах с численностью жителей до 100 тысяч человек.