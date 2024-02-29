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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В школах Ростова начнут массово открывать медицинские кабинеты

В школах Ростова начнут массово открывать медицинские кабинеты

29 февраля 2024, 11:25
Фото: donland.ru
В школах Ростова начнут массово открывать медицинские кабинеты
Медкабинетов остро не хватает в российских школах, заявил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

По словам главы государства, в России из 39 тысяч школ медкабинеты имеют лишь 65% учебных заведений. Ситуацию необходимо кардинально менять, а потому власти озаботятся открытием медицинских кабинетов в школах.

Также Путин подчеркнул важность создания условий для занятий спортом в школах страны, вузах и детских садах.

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Помимо этого Путин анонсировал, что с 1 марта классным руководителям в школах увеличат федеральную надбавку к зарплате на пять тысяч рублей. Правда речь идет лишь о тех педагогах, кто работает в населенных пунктах с численностью жителей до 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 миллиарда рублей.

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