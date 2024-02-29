В школах Ростова начнут массово открывать медицинские кабинеты

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По словам главы государства, в России из 39 тысяч школ медкабинеты имеют лишь 65% учебных заведений. Ситуацию необходимо кардинально менять, а потому власти озаботятся открытием медицинских кабинетов в школах.
Также Путин подчеркнул важность создания условий для занятий спортом в школах страны, вузах и детских садах.
Помимо этого Путин анонсировал, что с 1 марта классным руководителям в школах увеличат федеральную надбавку к зарплате на пять тысяч рублей. Правда речь идет лишь о тех педагогах, кто работает в населенных пунктах с численностью жителей до 100 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что на ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 миллиарда рублей.