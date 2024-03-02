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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 4 и по 10 марта

Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 4 и по 10 марта

2 марта 2024, 05:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества, которые коснутся большого количества квартир, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 4 марта, света не будет на улицах Вагулевского, Вавилова, Нансена, Балашовская, на проспекте Коммунистический и в переулке Вагонный.

Во вторник ограничения введут по улицам Волгодонская, Гризодубовой, Доброхимовская, 2-я Краснодарская, Лазаревская, Проселочная, Ревкомовская. Также это затронет улицу Красноводская, переулки Уфимский, Автобусный и Таманский.

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В среду света не будет на улицах Малюгиной, Серова, Шостаковича, Сурикова, Гнесина, Свиридова, Садоводческая, Саврасова, Прокофьева, Кабалевского.

В четверг обесточат улицы Буйнакская, Граненная, переулок Кривошлыковский.

Ранее более 50 тысяч жителей Ростовской области оставались без электричества.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Улицы#Отключения света#Ростов
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