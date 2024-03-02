Массовые отключения света проведут в Ростове из-за ремонта с 4 и по 10 марта

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В понедельник, 4 марта, света не будет на улицах Вагулевского, Вавилова, Нансена, Балашовская, на проспекте Коммунистический и в переулке Вагонный.
Во вторник ограничения введут по улицам Волгодонская, Гризодубовой, Доброхимовская, 2-я Краснодарская, Лазаревская, Проселочная, Ревкомовская. Также это затронет улицу Красноводская, переулки Уфимский, Автобусный и Таманский.
В среду света не будет на улицах Малюгиной, Серова, Шостаковича, Сурикова, Гнесина, Свиридова, Садоводческая, Саврасова, Прокофьева, Кабалевского.
В четверг обесточат улицы Буйнакская, Граненная, переулок Кривошлыковский.
Ранее более 50 тысяч жителей Ростовской области оставались без электричества.