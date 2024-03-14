Академик РАН из Таганрога Каляев рассказал, когда завершится эра беспилотников

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В настоящее время продолжаются активная разработка и производство беспилотных аппаратов. Эксперт рассказал, что это вполне обоснованное решение на текущем этапе.
Ученый выразил уверенность, что в обозримом будущем будут разработаны эффективные методы противодействия дронам, что приведет к постепенному снижению интереса к ним.
Он подчеркнул, что уже сегодня необходимо обдумать те методы противодействия, которые будут иметь первоочередное значение в противостоянии ведущих мировых держав после завершения эпохи беспилотных систем.
Ранее губернатор Голубев высказался после падения беспилотников в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.