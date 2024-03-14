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Академик РАН из Таганрога Каляев рассказал, когда завершится эра беспилотников

Академик РАН из Таганрога Каляев рассказал, когда завершится эра беспилотников

14 марта 2024, 05:33
Фото: 1MI
Академик РАН из Таганрога Игорь Каляев заявил, что в будущем будут созданы новые средства борьбы с беспилотниками, пишет издание «ТАСС наука».

В настоящее время продолжаются активная разработка и производство беспилотных аппаратов. Эксперт рассказал, что это вполне обоснованное решение на текущем этапе.

Ученый выразил уверенность, что в обозримом будущем будут разработаны эффективные методы противодействия дронам, что приведет к постепенному снижению интереса к ним.

Губернатор Голубев высказался после падения беспилотников в Ростовской области
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Он подчеркнул, что уже сегодня необходимо обдумать те методы противодействия, которые будут иметь первоочередное значение в противостоянии ведущих мировых держав после завершения эпохи беспилотных систем.

Ранее губернатор Голубев высказался после падения беспилотников в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Дроны#Происшествия#Беспилотные аппараты
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