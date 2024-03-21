Топ вечных пробок в Ростове-на-Дону. Ждать приходится часами

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Ростове-на-Дону, как и во многих других городах, наблюдаются пробки как утром, так и вечером, когда местные жители отправляются на работу или возвращаются домой. В течение дня ситуация улучшается, однако дороги остаются довольно загруженными.
Основные участки с пробками располагаются на центральных улицах, таких как Большая Садовая, Шеболдаева, Ларина, Мечникова, Красноармейская, Варфоломеева, Текучева. Однако и в других частях города проблемы с движением не редкость.
Проблема пробок на автодороге М-4 «Дон» актуальна постоянно. Особенно летом, когда многие люди направляются на отдых к морю или возвращаются домой после отпуска. Водители выражают недовольство из-за заторов, которые часто образуются на данной трассе.
Представители власти отмечали, что работы по реконструкции и расширению дороги могут помочь в решении проблемы, особенно на участках возле Шахт и Каменском-Шахтинского. Уже сейчас пробки можно увидеть при въезд в область, поэтому для этих участков нужно особое внимание.
Государственная компания «Автодор» объявила о завершении ремонтных работ на трассе М-4 под Шахтами в донском регионе. Ремонт проводился на участке от 995-го до 1007-го километра. Движение по этому участку открыто по двум полосам.
Однако, по данным водителей в социальных сетях, в районе Красного Сулина периодически все еще наблюдаются пробки. Раньше это связывали с проводимыми работами.
Между тем, в «Автодоре» объявили, что к концу марта будут завершены ремонтные работы еще на двух участках трассы. Первый участок — от 933-го до 952-го километра в Каменском районе, а второй — от 974-го до 982-го километра в Красносулинском районе, в обоих направлениях движения.
Подчеркнем, что ранее компания «Автодор» намеревалась завершить ремонт ям на трассе М4 «Дон» в Ростовской области к 4 марта. Однако, сделать этого не удалось. Новый планируемый срок окончания ремонта был установлен на 15 марта, но затем перенесен на 30 марта.
Сервис Яндекс.Пробки предоставляет пользователям информацию о загруженности дорог, собирая данные из различных источников и анализируя их для отображения на онлайн-картах. В населенных пунктах с большим количеством жителей заторы считаются серьезной проблемой, сервис рассчитывает баллы пробок — средний уровень загруженности. Технология работы позволяет собирать информацию о пробках от самих пользователей, из-за чего информация появляется в реальном времени.
Кроме того, пробки можно отслеживать через стандартные айфоновские «Карты», Google Maps, 2ГИС.
В Ростове особенно критическая ситуация возникает во время неплгоды, когда льет дождь или идет снег. В эти дни движение на улицах становится затруднительным: ливневки не справляются с высоким уровнем воды, что нередко приводит к затоплению, иногда движению автомобилей мешают упавшие деревья или ДТП. Это негативно сказывается на общей обстановке на дорогах, приводя к максимальному уровню пробок — 10 баллов. В таких случаях можно говорить о настоящем транспортном коллапсе.
Поэтому можно отслеживать пробки и планировать свой маршрут, в зависимости от прогноза погоды. Кроме того, можно следить за перекрытиями движения и понимать, где возникнут заторы.
Чтобы избежать попадания в пробку, следует:
Использовать карты и навигационные приложения, чтобы выбирать маршруты с наименьшими заторами.
Выбирать более ранние или более поздние часы для поездок, чтобы избежать пикового времени движения.
Следить за новостями о дорожном движении: некоторые приложения и веб-сайты предоставляют актуальную информацию о состоянии дорожного движения и пробках. Используйте эти данные для выбора оптимального маршрута.
Использовать общественный транспорт или альтернативные маршруты, можно также отправиться по делам на велосипеде или пешком.
Поддерживать машину в хорошем состоянии: регулярное обслуживание вашего автомобиля поможет избежать неожиданных поломок, которые могут вызвать заторы.
Соблюдение этих советов поможет вам минимизировать риск попадания в пробку и сделает ваши поездки более комфортными и безопасными.
Ранее в Ростове возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда.