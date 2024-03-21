Топ вечных пробок в Ростове-на-Дону. Ждать приходится часами

В Ростове особенно критическая ситуация возникает во время неплгоды, когда льет дождь или идет снег. В эти дни движение на улицах становится затруднительным: ливневки не справляются с высоким уровнем воды, что нередко приводит к затоплению, иногда движению автомобилей мешают упавшие деревья или ДТП. Это негативно сказывается на общей обстановке на дорогах, приводя к максимальному уровню пробок — 10 баллов. В таких случаях можно говорить о настоящем транспортном коллапсе.