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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Топ вечных пробок в Ростове-на-Дону. Ждать приходится часами

Топ вечных пробок в Ростове-на-Дону. Ждать приходится часами

21 марта 2024, 07:03
Фото: rostovgazeta.ru
Топ вечных пробок в Ростове-на-Дону. Ждать приходится часами
Ежедневно водители в Ростове и за его пределами вынуждены простаивать в пробках. Транспортный коллапс образуется не только в часы-пик. RostovGazeta составила список самых больших «вечных» заторов города.

Пробки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону, как и во многих других городах, наблюдаются пробки как утром, так и вечером, когда местные жители отправляются на работу или возвращаются домой. В течение дня ситуация улучшается, однако дороги остаются довольно загруженными.

Основные участки с пробками располагаются на центральных улицах, таких как Большая Садовая, Шеболдаева, Ларина, Мечникова, Красноармейская, Варфоломеева, Текучева. Однако и в других частях города проблемы с движением не редкость.

Основные участки с пробками располагаются на центральных улицах, таких как ШеболдаеваОсновные участки с пробками располагаются на центральных улицах, таких как Шеболдаева
Основные участки с пробками располагаются на центральных улицах, таких как Шеболдаева
Фото: Яндекс.Карты

Пробки на трассе М-4 «Дон»

Проблема пробок на автодороге М-4 «Дон» актуальна постоянно. Особенно летом, когда многие люди направляются на отдых к морю или возвращаются домой после отпуска. Водители выражают недовольство из-за заторов, которые часто образуются на данной трассе.

«Автодор» заявил о завершении ремонта на М-4 под Шахтами. Но пробки остались
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Представители власти отмечали, что работы по реконструкции и расширению дороги могут помочь в решении проблемы, особенно на участках возле Шахт и Каменском-Шахтинского. Уже сейчас пробки можно увидеть при въезд в область, поэтому для этих участков нужно особое внимание.

Проблема пробок на автодороге М-4 «Дон» актуальна постоянно.Проблема пробок на автодороге М-4 «Дон» актуальна постоянно.
Проблема пробок на автодороге М-4 «Дон» актуальна постоянно.
Фото: donland.ru

Ремонт не помог решить проблему пробок

Государственная компания «Автодор» объявила о завершении ремонтных работ на трассе М-4 под Шахтами в донском регионе. Ремонт проводился на участке от 995-го до 1007-го километра. Движение по этому участку открыто по двум полосам.

Однако, по данным водителей в социальных сетях, в районе Красного Сулина периодически все еще наблюдаются пробки. Раньше это связывали с проводимыми работами.

Между тем, в «Автодоре» объявили, что к концу марта будут завершены ремонтные работы еще на двух участках трассы. Первый участок — от 933-го до 952-го километра в Каменском районе, а второй — от 974-го до 982-го километра в Красносулинском районе, в обоих направлениях движения.

Подчеркнем, что ранее компания «Автодор» намеревалась завершить ремонт ям на трассе М4 «Дон» в Ростовской области к 4 марта. Однако, сделать этого не удалось. Новый планируемый срок окончания ремонта был установлен на 15 марта, но затем перенесен на 30 марта.

Подчеркнем, что ранее компания «Автодор» намеревалась завершить ремонт ям на трассе М4 «Дон» в Ростовской области к 4 марта.Подчеркнем, что ранее компания «Автодор» намеревалась завершить ремонт ям на трассе М4 «Дон» в Ростовской области к 4 марта.
Подчеркнем, что ранее компания «Автодор» намеревалась завершить ремонт ям на трассе М4 «Дон» в Ростовской области к 4 марта.
Фото: donland.ru

Как отслеживать пробки

Сервис Яндекс.Пробки предоставляет пользователям информацию о загруженности дорог, собирая данные из различных источников и анализируя их для отображения на онлайн-картах. В населенных пунктах с большим количеством жителей заторы считаются серьезной проблемой, сервис рассчитывает баллы пробок — средний уровень загруженности. Технология работы позволяет собирать информацию о пробках от самих пользователей, из-за чего информация появляется в реальном времени.

Кроме того, пробки можно отслеживать через стандартные айфоновские «Карты», Google Maps, 2ГИС.

Как прогнозировать пробки

В Ростове особенно критическая ситуация возникает во время неплгоды, когда льет дождь или идет снег. В эти дни движение на улицах становится затруднительным: ливневки не справляются с высоким уровнем воды, что нередко приводит к затоплению, иногда движению автомобилей мешают упавшие деревья или ДТП. Это негативно сказывается на общей обстановке на дорогах, приводя к максимальному уровню пробок — 10 баллов. В таких случаях можно говорить о настоящем транспортном коллапсе.

В эти дни движение на улицах становится затруднительным: ливневки не справляются с высоким уровнем воды, что может привести к затоплению участков дорог.В эти дни движение на улицах становится затруднительным: ливневки не справляются с высоким уровнем воды, что может привести к затоплению участков дорог.
В эти дни движение на улицах становится затруднительным: ливневки не справляются с высоким уровнем воды, что может привести к затоплению участков дорог.
Фото: rostovgazeta.ru

Поэтому можно отслеживать пробки и планировать свой маршрут, в зависимости от прогноза погоды. Кроме того, можно следить за перекрытиями движения и понимать, где возникнут заторы.

Как не попасть в пробку

Чтобы избежать попадания в пробку, следует:

  1. Использовать карты и навигационные приложения, чтобы выбирать маршруты с наименьшими заторами.

  2. Выбирать более ранние или более поздние часы для поездок, чтобы избежать пикового времени движения.

  3. Следить за новостями о дорожном движении: некоторые приложения и веб-сайты предоставляют актуальную информацию о состоянии дорожного движения и пробках. Используйте эти данные для выбора оптимального маршрута.

  4. Использовать общественный транспорт или альтернативные маршруты, можно также отправиться по делам на велосипеде или пешком.

  5. Поддерживать машину в хорошем состоянии: регулярное обслуживание вашего автомобиля поможет избежать неожиданных поломок, которые могут вызвать заторы.

Используйте общественный транспорт или альтернативные маршруты: иногда быстрее и удобнее использовать общественный транспорт или альтернативные маршруты, такие как велосипед или идти пешком, если это возможно.Используйте общественный транспорт или альтернативные маршруты: иногда быстрее и удобнее использовать общественный транспорт или альтернативные маршруты, такие как велосипед или идти пешком, если это возможно.
Используйте общественный транспорт или альтернативные маршруты: иногда быстрее и удобнее использовать общественный транспорт или альтернативные маршруты, такие как велосипед или идти пешком, если это возможно.
Фото: rostovgazeta.ru

Соблюдение этих советов поможет вам минимизировать риск попадания в пробку и сделает ваши поездки более комфортными и безопасными.

Ранее в Ростове возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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