Власти Ростова-на-Дону презентовали проект гигантского микрорайона

Здесь появятся различные объекты, в том числе жилые комплексы, общественно-бытовые учреждения, транспортная и инженерная инфраструктура, а также пункт полиции, пожарная часть и храм. Особое внимание уделяется обеспечению социальными объектами. В планах — строительство трех детсадов на 940 мест, школы для 2,4 тысячи воспитанников и поликлиники для 400 пациентов.