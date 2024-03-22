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Власти Ростова-на-Дону презентовали проект гигантского микрорайона

Власти Ростова-на-Дону презентовали проект гигантского микрорайона

22 марта 2024, 05:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону создадут новый микрорайон со стороны южного въезда в город, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Речь идет об участке, расположенном от границы с Батайском до улицы Пойменной. Всего в реализацию проектов планируется вложить 10,4 миллиарда рублей.

Здесь появятся различные объекты, в том числе жилые комплексы, общественно-бытовые учреждения, транспортная и инженерная инфраструктура, а также пункт полиции, пожарная часть и храм. Особое внимание уделяется обеспечению социальными объектами. В планах — строительство трех детсадов на 940 мест, школы для 2,4 тысячи воспитанников и поликлиники для 400 пациентов.

Площадь зеленых насаждений превысит 75 гектаров.

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Бульвар, протяженностью 4 километра, станет местом притяжения не только для жителей микрорайона, но и для всего города. Предусмотрено создание озера с набережной протяженностью более 1 километра.

Для водителей сделают различные парковки. Общее число мест составит около 8 тысяч для примерно 18 тысяч жителей.

В данный момент уже выбрали подрядчика, который будет реализовывать проекты.

Ранее стало известно, что ремонт Западного моста обойдется донской столицы почти в 30 миллионов рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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