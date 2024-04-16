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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

В Ростове-на-Дону с 19 апреля начнутся похолодания

Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

16 апреля 2024, 05:38
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 19 апреля начнутся похолодания

В Ростове-на-Дону ближайшие три дня ожидается жаркая погода, после чего начнутся похолодания, сообщили синоптики.

Со вторника по четверг, с 16 по 18 апреля, будет облачная погода, а температура может подняться до +31 градуса. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

В ночное время похолодает до +13 градусов, дождей в это время не будет. В дальнейшем в городе температура пойдет на спад.

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В пятницу, 19 апреля, днем будет +21 градус, а к субботе температура опустится сильнее. В начале следующей недели прогнозируют аналогичные погодные условия.

Согласно прогнозам, в течение ближайшей недели осадков в городе не будет.

Ранее глава Таганрога Фатеев заявил о возможных подтоплениях в городе из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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