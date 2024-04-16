Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Со вторника по четверг, с 16 по 18 апреля, будет облачная погода, а температура может подняться до +31 градуса. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
В ночное время похолодает до +13 градусов, дождей в это время не будет. В дальнейшем в городе температура пойдет на спад.
В пятницу, 19 апреля, днем будет +21 градус, а к субботе температура опустится сильнее. В начале следующей недели прогнозируют аналогичные погодные условия.
Согласно прогнозам, в течение ближайшей недели осадков в городе не будет.
Ранее глава Таганрога Фатеев заявил о возможных подтоплениях в городе из-за непогоды.