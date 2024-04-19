Жительница Ростовской области отсудила 70 тысяч рублей за падение на тротуаре

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Происшествие случилось в январе 2024 года на улице Луначарского в станице Егорлыкской. Здесь на скользкой дорожке, которую никто не чистил, упала пожилая женщина и получила перелом руки.
В результате ей пришлось долгое время проходить курс лечения. В прокуратуре рассказали, что причиной стали недостаточные меры по содержанию тротуаров.
Тогда надзорное ведомство обратилось в суд для компенсации морального вреда. Все требования были удовлетворены, пенсионерка получит 70 тысяч рублей.
Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее почти 13 миллиардов рублей потребовали от структуры закрывшейся в Ростове IKEA.