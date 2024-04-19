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Жительница Ростовской области отсудила 70 тысяч рублей за падение на тротуаре

Жительница Ростовской области отсудила 70 тысяч рублей за падение на тротуаре

19 апреля 2024, 05:07
Фото: 1MI
В Ростовской области в пользу пенсионерки взыскали деньги после ее падения на тротуаре, сообщили в региональной прокуратуре.

Происшествие случилось в январе 2024 года на улице Луначарского в станице Егорлыкской. Здесь на скользкой дорожке, которую никто не чистил, упала пожилая женщина и получила перелом руки.

В результате ей пришлось долгое время проходить курс лечения. В прокуратуре рассказали, что причиной стали недостаточные меры по содержанию тротуаров.

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Тогда надзорное ведомство обратилось в суд для компенсации морального вреда. Все требования были удовлетворены, пенсионерка получит 70 тысяч рублей.

Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее почти 13 миллиардов рублей потребовали от структуры закрывшейся в Ростове IKEA.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пенсионерка#Происшествия#Падение на тротуаре
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