Тело мужчины обнаружили рядом с хутором в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По информации издания, в четверг, 16 мая, из реки Подпольная вытащили тело человека. Его заметили местные жители, которые проводили время на берегу.
«Отдыхающие заметили мужчину в воде и срочно позвали сотрудников экстренных служб», — говорится в публикации.
На место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. Мужчину извлекли из воды на берег, где медики подтвердили его смерть.
В настоящее время выясняют личность человека и обстоятельства его смерти. При осмотре тела не было обнаружено следов насилия.
Добавим, что официальных комментариев по этой ситуации не было, информация уточняется.
Ранее в донском регионе из Северского Донца достали тело 30-летнего мужчины.