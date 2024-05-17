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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Тело мужчины обнаружили рядом с хутором в Ростовской области

Тело мужчины обнаружили рядом с хутором в Ростовской области

17 мая 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney
Тело мужчины обнаружили рядом с хутором в Ростовской области
В Ростовской области в водоеме рядом с хутором Елкин обнаружили тело мужчины, сообщает Donday.

По информации издания, в четверг, 16 мая, из реки Подпольная вытащили тело человека. Его заметили местные жители, которые проводили время на берегу.

«Отдыхающие заметили мужчину в воде и срочно позвали сотрудников экстренных служб», — говорится в публикации.

На место прибыли сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. Мужчину извлекли из воды на берег, где медики подтвердили его смерть.

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В настоящее время выясняют личность человека и обстоятельства его смерти. При осмотре тела не было обнаружено следов насилия.

Добавим, что официальных комментариев по этой ситуации не было, информация уточняется.

Ранее в донском регионе из Северского Донца достали тело 30-летнего мужчины.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Спасатели#Происшествия
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