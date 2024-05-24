Рабочие в Ростовской области «покрасили» землю в зеленый цвет

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Горожане увидели, что двое рабочих из шланга распределяют по земле смесь зеленого цвета. Из-за этого вся поверхность окрашивается и создается впечатление, что здесь растет трава. Авторы посчитали, что сотрудники использовали обычную краску.
Знающие местные жители рассказали, что эта процедура называется гидропосевом. Это способ посева семян газонной травы при помощи гидросеялки, а результатом становится окрашенная в зеленый цвет поверхность.
«Ну многие не знали об этом способе, так как не посвящены в это. Я бы тоже подумала, что красят», — заявили пользователи в комментариях.
«Землю красят. Ага, каждый думает в силу своих познаний», — пишут горожане.
Ранее стало известно, что в Ростовской области планируют высадить более 1,9 тысячи гектаров леса.