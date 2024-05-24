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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Рабочие в Ростовской области «покрасили» землю в зеленый цвет

Рабочие в Ростовской области «покрасили» землю в зеленый цвет

24 мая 2024, 06:24
Фото: Unsplash / видео «Подслушано в Каменске"/ВК
Рабочие в Ростовской области «покрасили» землю в зеленый цвет
В Каменске-Шахтинском рабочие провели работы по гидропосеву, из-за чего земля окрасилась в зеленый цвет, сообщили очевидцы в соцсетях.

Горожане увидели, что двое рабочих из шланга распределяют по земле смесь зеленого цвета. Из-за этого вся поверхность окрашивается и создается впечатление, что здесь растет трава. Авторы посчитали, что сотрудники использовали обычную краску.

Знающие местные жители рассказали, что эта процедура называется гидропосевом. Это способ посева семян газонной травы при помощи гидросеялки, а результатом становится окрашенная в зеленый цвет поверхность.

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Рабочие в Ростовской области «покрасили» землю в зеленый цвет
Видео: Unsplash / видео «Подслушано в Каменске"/ВК

«Ну многие не знали об этом способе, так как не посвящены в это. Я бы тоже подумала, что красят», — заявили пользователи в комментариях.

«Землю красят. Ага, каждый думает в силу своих познаний», — пишут горожане.

Ранее стало известно, что в Ростовской области планируют высадить более 1,9 тысячи гектаров леса.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Происшествия#Гидропосев
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