Донскому губернатору указали на срыв сроков строительства школ и детсадов

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Так, 8 из 15 объектов строили с отставанием по срокам. Из-за низких темпов строительства зданий школ в Азове и Батайске могут быть проблемы с реализацией национального проекта «Образование» в этом году. Есть в регионе проблемы и с другими учреждениями.
Недочеты выявили и при ремонте образовательных учреждений. К примеру, разработанная документация для ремонта школы №5 в Зверево не соответствовала требованиям. Кроме того, на 8 месяцев отстает от графика строительство филиала учреждения «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус».
В результате прокуратура потребовала об губернатора принять дополнительные меры, чтобы обеспечить доступность дошкольного и общего образования.
Ранее «Автодор» вновь сорвал сроки ремонта М-4 в Ростовской области.