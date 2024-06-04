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Published Сегодня, 13:43

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Updated Сегодня, 13:45

Донскому губернатору указали на срыв сроков строительства школ и детсадов

Донскому губернатору указали на срыв сроков строительства школ и детсадов

4 июня 2024, 13:43
Фото: donland.ru
Донскому губернатору указали на срыв сроков строительства школ и детсадов
В Ростовской области выявили нарушения при строительстве школ и детских садов, сообщили в региональной прокуратуре.

Так, 8 из 15 объектов строили с отставанием по срокам. Из-за низких темпов строительства зданий школ в Азове и Батайске могут быть проблемы с реализацией национального проекта «Образование» в этом году. Есть в регионе проблемы и с другими учреждениями.

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Недочеты выявили и при ремонте образовательных учреждений. К примеру, разработанная документация для ремонта школы №5 в Зверево не соответствовала требованиям. Кроме того, на 8 месяцев отстает от графика строительство филиала учреждения «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус».

В результате прокуратура потребовала об губернатора принять дополнительные меры, чтобы обеспечить доступность дошкольного и общего образования.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Школы#Детские сады#Донской губернатор#Срыв сроков строительства
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