Донскому губернатору указали на срыв сроков строительства школ и детсадов

Так, 8 из 15 объектов строили с отставанием по срокам. Из-за низких темпов строительства зданий школ в Азове и Батайске могут быть проблемы с реализацией национального проекта «Образование» в этом году. Есть в регионе проблемы и с другими учреждениями.