Губернатор Голубев назвал последствия ракетной атаки по Ростовской области

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В пятницу, 7 июня, около 11 часов произошло нападение. Силы ПВО зафиксировали ракеты во время приближения к региону.
По словам губернатора, всего удалось уничтожить три ракеты и сейчас устанавливаются последствия на земле.
Пользователи в социальных сетях выразили благодарность тем, кто защищает область.
«Спасибо нашим ребятам за работу. Здоровья им крепкого», — заявляют ростовчане.
«Спасибо родное ПВО», — пишут местные жители. Они также рассказали, что слышали звуки, похожие на взрывы.
Ранее губернатор сообщил, что с начала года зафиксировали 130 попыток атаки региона беспилотниками.