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Губернатор Голубев назвал последствия ракетной атаки по Ростовской области

Губернатор Голубев назвал последствия ракетной атаки по Ростовской области

7 июня 2024, 09:00
Фото: Минобороны РФ
Губернатор Голубев назвал последствия ракетной атаки по Ростовской области
На Ростовскую область со стороны Украины в пятницу летели ракеты, сообщил губернатор Василий Голубев.

В пятницу, 7 июня, около 11 часов произошло нападение. Силы ПВО зафиксировали ракеты во время приближения к региону.

По словам губернатора, всего удалось уничтожить три ракеты и сейчас устанавливаются последствия на земле.

Беспилотник сбили над Ростовской областью 7 июня
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Пользователи в социальных сетях выразили благодарность тем, кто защищает область.

«Спасибо нашим ребятам за работу. Здоровья им крепкого», — заявляют ростовчане.

«Спасибо родное ПВО», — пишут местные жители. Они также рассказали, что слышали звуки, похожие на взрывы.

Ранее губернатор сообщил, что с начала года зафиксировали 130 попыток атаки региона беспилотниками.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Ракетная атака
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