В Ростовской области 31 декабря могут официально сделать выходным

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Он рассказал ТАСС, что от жителей России большой запрос по этому поводу. По его словам, к вопросу, чтобы этот день сделать официальным выходным, могут вернуться в 2025 году.
Министр напомнил, что 31 декабря 2024 года и так будет выходным днем. Это даст возможность всему населению страны спокойно подготовиться к наступлению нового 2025 года в кругу семьи.
Кроме того, он затронул тему сокращения рабочей недели и дал понять, что сейчас все оптимально.
По его словам, на данный момент трудовое законодательство достаточно сбалансировано в контексте инициатив по сокращению рабочей недели. В связи с текущей обстановкой на рынке труда и нехваткой рабочей силы, многие работодатели активно вступают в конструктивный диалог с сотрудниками, чтобы наладить для них удобный график работы.
Ранее стало известно, что четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в июне.