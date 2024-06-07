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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Ростовской области 31 декабря могут официально сделать выходным

В Ростовской области 31 декабря могут официально сделать выходным

7 июня 2024, 09:43
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области 31 декабря могут официально сделать выходным
В России, в том числе Ростовской области, 31 декабря может стать выходным днем, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Он рассказал ТАСС, что от жителей России большой запрос по этому поводу. По его словам, к вопросу, чтобы этот день сделать официальным выходным, могут вернуться в 2025 году.

Министр напомнил, что 31 декабря 2024 года и так будет выходным днем. Это даст возможность всему населению страны спокойно подготовиться к наступлению нового 2025 года в кругу семьи.

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Кроме того, он затронул тему сокращения рабочей недели и дал понять, что сейчас все оптимально.

По его словам, на данный момент трудовое законодательство достаточно сбалансировано в контексте инициатив по сокращению рабочей недели. В связи с текущей обстановкой на рынке труда и нехваткой рабочей силы, многие работодатели активно вступают в конструктивный диалог с сотрудниками, чтобы наладить для них удобный график работы.

Ранее стало известно, что четырехдневную рабочую неделю введут в Ростовской области в июне.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Сокращение рабочей недели#Минтруд РФ
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