Уроженца Ростовской области осудили за участие в боях на стороне украинских нацистов

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В 2014 и 2015 годах Игорь Горский участвовал в вооруженном конфликте на Украине. Он воевал на стороне нацполка против ополчения Донбасса.
За службу фигуранту выплатили 1,4 миллиона рублей. При это ранее он был осужден за незаконный оборот наркотиков.
По статье о наемничестве возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил его к 15 годам заключения. Кроме того, у него конфисковали имущество, которое появилось во время совершения преступления. Его стоимость оценили в 1,4 миллиона рублей.
Ранее силовики задержали иностранцев в Ростовской области за финансирование террористов.