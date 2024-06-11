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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Уроженца Ростовской области осудили за участие в боях на стороне украинского нацполка

Уроженца Ростовской области осудили за участие в боях на стороне украинских нацистов

11 июня 2024, 13:22
Фото: mil.ru
Уроженца Ростовской области осудили за участие в боях на стороне украинского нацполка

Уроженца Ростовской области осудили за участие в боях на стороне нацполка

Приговор огласили уроженцу Ростовской области, который в качестве наемника участвовал в боевых действиях, сообщили в региональном УФСБ.

В 2014 и 2015 годах Игорь Горский участвовал в вооруженном конфликте на Украине. Он воевал на стороне нацполка против ополчения Донбасса.

За службу фигуранту выплатили 1,4 миллиона рублей. При это ранее он был осужден за незаконный оборот наркотиков.

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По статье о наемничестве возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил его к 15 годам заключения. Кроме того, у него конфисковали имущество, которое появилось во время совершения преступления. Его стоимость оценили в 1,4 миллиона рублей.

Ранее силовики задержали иностранцев в Ростовской области за финансирование террористов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Происшествия#Нацполк#Наемник
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