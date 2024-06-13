Каменск-Шахтинский топит из-за непрекращающегося ливня

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Они рассказали, что дождливая погода не прекращается с ночи. Это привело к подтоплениям.
«Пока в Ростове шпарит солнце, Каменск заливает с ночи», — заявил автор. Он опубликовал видео и показал потоки воды на проезжей части.
Официальной информации об этом не поступало. Ростовчане в комментариях написали, что очень сильно ждут дождей.
«Отдайте обратно ростовские осадки, имейте совесть», — пошутили пользователи.
«Это наш дождь, нам его обещают неделю. Отдайте наши осадки, Западный засыхает», — говорится в комментариях.
Ранее за полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков.
До этого ростовчане обожгли ноги на затопленной кипятком улице.