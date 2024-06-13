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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Каменск-Шахтинский топит из-за непрекращающегося ливня

Каменск-Шахтинский топит из-за непрекращающегося ливня

13 июня 2024, 11:33
Фото: 24.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Каменск-Шахтинский топит из-за непрекращающегося ливня
В Ростовской области ливень заливает Каменск-Шахтинский и начало уже топить дороги, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что дождливая погода не прекращается с ночи. Это привело к подтоплениям.

«Пока в Ростове шпарит солнце, Каменск заливает с ночи», — заявил автор. Он опубликовал видео и показал потоки воды на проезжей части.

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дождливая погода не прекращается с ночи
Видео: ТГ-канал «Это Ростов»

Официальной информации об этом не поступало. Ростовчане в комментариях написали, что очень сильно ждут дождей.

«Отдайте обратно ростовские осадки, имейте совесть», — пошутили пользователи.

«Это наш дождь, нам его обещают неделю. Отдайте наши осадки, Западный засыхает», — говорится в комментариях.

Ранее за полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков.

До этого ростовчане обожгли ноги на затопленной кипятком улице.

#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Происшествия#Непрекращающийся ливень
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