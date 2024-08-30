Ученые рассказали, как летучие мыши накачивают себя огромным количеством сахара

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
У неотропических летучих мышей выявили рекордное содержание глюкозы в крови среди всех видов млекопитающих. Большинство других животных при таких показателях либо погибли, либо оказались в коматозном состоянии. Однако эти летучие мыши не только сохраняют жизнеспособность, но и продолжают нормально существовать.
Исследования показали, что разные рационы питания влияют на то, как животные усваивают сахар.
Летучие мыши, питающиеся фруктами, улучшили инсулиновый сигнальный механизм, позволяющий снижать концентрацию сахара в крови. В отличие от них, летучие мыши, питающиеся нектаром, научились существовать с высокими концентрациями глюкозы.
Издание пишет, что у этих животных, видимо, развивается иной способ регулирования сахара, который функционирует независимо от инсулина, и его необходимо еще изучить.