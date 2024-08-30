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Ученые рассказали, как летучие мыши накачивают себя огромным количеством сахара

Ученые рассказали, как летучие мыши накачивают себя огромным количеством сахара

30 августа 2024, 11:17
Фото: Pxhere
Ученые рассказали, как летучие мыши накачивают себя огромным количеством сахара
Летучие мыши способны накачивать себя большими объемами сахара и при этом у них сохраняется хорошее самочувствие, сообщает издание «Новая Хакасия».

У неотропических летучих мышей выявили рекордное содержание глюкозы в крови среди всех видов млекопитающих. Большинство других животных при таких показателях либо погибли, либо оказались в коматозном состоянии. Однако эти летучие мыши не только сохраняют жизнеспособность, но и продолжают нормально существовать.

Исследования показали, что разные рационы питания влияют на то, как животные усваивают сахар.

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Летучие мыши, питающиеся фруктами, улучшили инсулиновый сигнальный механизм, позволяющий снижать концентрацию сахара в крови. В отличие от них, летучие мыши, питающиеся нектаром, научились существовать с высокими концентрациями глюкозы.

Издание пишет, что у этих животных, видимо, развивается иной способ регулирования сахара, который функционирует независимо от инсулина, и его необходимо еще изучить.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ученые#Сахар#Летучие мыши
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