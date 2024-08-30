Ученые рассказали, как летучие мыши накачивают себя огромным количеством сахара

У неотропических летучих мышей выявили рекордное содержание глюкозы в крови среди всех видов млекопитающих. Большинство других животных при таких показателях либо погибли, либо оказались в коматозном состоянии. Однако эти летучие мыши не только сохраняют жизнеспособность, но и продолжают нормально существовать.