Приход, пряник и Вупсень с Пупсенем: за что судился донской бизнес в августе

В 2023 году «Росморпорт» значительно поднял стоимость аренды причалов. Это не понравилось «Ростовскому порту», который сначала пытался оспорить повышение тарифа, а потом и вовсе отказался платить. Таким образом, накопился многомиллионный долг в сумму чуть больше 30 миллионов рублей и пени к нему в размере пяти миллионов рублей.