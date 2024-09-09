Приход, пряник и Вупсень с Пупсенем: за что судился донской бизнес в августе

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Администрация Азова подала иск к приходу храма Святителя Луки Крымского Ростовской епархии РПЦ. Арбитражный суд региона принял иск к рассмотрению.
В документах к делу говорится, что чиновники хотят через суд заставить храм снести одно из своих зданий на территории прихода. Здание хотят признать объектом самовольной постройки. Третьей стороной по делу проходит Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.
Иных подробностей в документах суда нет. Разбирательство между азовской администрацией и приходом ещё продолжается.
Компания «Аэроплан» обратилась в арбитражный суд с требованием компенсации от предпринимательницы Натальи Кнуренко. Она, по мнению истца, нарушила исключительные права на товарные знаки и изображения мультяшных героев Симки, Папуса и Нолика. Вещественным доказательством по делу проходил пряник, произведённый Кнуренко, в количестве одной штуки.
Суд рассмотрел требования компании и удовлетворил иск частично. С Натальи Кнуренко взыскали чуть больше 40 тысяч рублей, а вещественное доказательство в виде пряника постановили уничтожить из-за окончания судебного разбирательства.
Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с коммерсантки из Таганрога компенсацию за нарушение авторских прав на героев мультфильма про Лунтика. Иск подала «Сеть телевизионных станций» («СТС»), а ответчиком по делу проходила предпринимательница Юлия Гришкова.
Речь шла о двух героях «Лунтика» — гусеницах Вупсене и Пупсене. Гришкова изготавливала игрушки с этими персонажами, нарушив авторские права на них телеканала «СТС».
Суд взыскал с предпринимательницы из Таганрога десять тысяч рублей, а игрушки с Вупсенем и Пупсенем постановил уничтожить.
Государственное предприятие «Росморпорт» отсудило у АО «Ростовский порт» порядка 36 миллионов рублей за просрочку арендной платы. Арбитражный суд встал на сторону госкомпании в громком споре.
В 2023 году «Росморпорт» значительно поднял стоимость аренды причалов. Это не понравилось «Ростовскому порту», который сначала пытался оспорить повышение тарифа, а потом и вовсе отказался платить. Таким образом, накопился многомиллионный долг в сумму чуть больше 30 миллионов рублей и пени к нему в размере пяти миллионов рублей.
Суд посчитал поднятие стоимости аренды причалов обоснованным, а потому заставил «Ростовский порт» выплатить долги.
В Ростове-на-Дону парк «Левобережный» обратился в арбитражный суд с требованием к подрядчику «Каптал-Строй» безвозмездно восстановить входную группу.
Истец недоволен оформлением и состоянием входа в парк. Он требует отремонтировать светодиодные ленты на арке, устранить проседания тротуарной плитки вокруг неё и облицовочные панели сверху. При этом работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента вступления решения арбитражного суда в силу.
Пока что иск принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 23 сентября.
Строительная компания из республики Северная Осетия-Алания «Инжстройконтроль» подала в суд на ростовский зоопарк. С учреждения хотят взыскать 39,1 миллиона рублей за односторонний разрыв контракта.
Речь идёт о договоре 2020 года. Зоопарк тогда заключил контракт с подрядчиком «Инжстройконтроль» для работ на прибрежной зоне вдоль реки Темерник. Спустя некоторое время учреждение разорвало контракт со строителями из Северной Осетии в одностороннем порядке. «Инжстройконтроль» требует вернуть часть средств за уже проделанную работу.
Судебное производство по иску уже началось. Заседание арбитражного суда по этому делу намечено на 17 сентября.