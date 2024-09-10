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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

На нескольких улицах Ростова ограничили движение машин и пешеходов

На нескольких улицах Ростова ограничили движение машин и пешеходов

10 сентября 2024, 12:58
Фото: 1MI
На нескольких улицах Ростова ограничили движение машин и пешеходов
С 9 сентября в Ростове ввели новые дорожные ограничения, сообщается на портале городской управы.

Так, из-за прокладки газопровода до 9 октября для машин и переходов перекрыто движение на пересечении Калининградской и Ковалевской улиц, а также рядом с домом №26 на 30-й линии.

По этой же причине до 9 октября ограничено движение машин на улице Народного Ополчения от дома №35 до дома №38. Пешеходы не смогут пройти рядом со зданием №35 на этой улице.

Прокладка газопровода стала также причиной ограничений на улице Береговой вдоль здания №23а. Пешеходы не смогут проходить там до 30 сентября.

Наконец, до 9 ноября ограничение движения введено на улице Плужной от дома № 1 до дома № 14.

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Ранее сообщалось, что часть Островского перекроют для пешеходов в Ростове. Там будут ремонтировать корпус ЮФУ.

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