Легковушка влетела под ковш трактора в Ростове-на-Дону

Posted 1 ноября, 04:42
Published 1 ноября, 04:42
Modified 1 ноября, 04:44
Updated 1 ноября, 04:44
Авария произошла на улице 1-й Луговой вечером 31 октября. Судя по видео, автомобиль влетел под ковш спецтехники почти до лобового стекла. Капот смялся, как лист бумаги.
В Госавтоинспекции Ростовской области пока не прокомментировали дорожное происшествие. Пострадал ли водитель, неизвестно.
— Гонщики, — предположили подписчики в комментариях к ролику в telegram-канале «Ростов Главный». — Дай бог, чтоб все живы были и здоровы.
Этим же днем у здания правительства в Ростове перевернулась легковушка, врезавшись в дерево.
Источник видео: тг Ростов Главный.