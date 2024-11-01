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Posted 1 ноября, 04:42

Published 1 ноября, 04:42

Modified 1 ноября, 04:44

Updated 1 ноября, 04:44

Легковушка попала в ДТП, застряв под ковшом трактора в Ростове-на-Дону

Легковушка влетела под ковш трактора в Ростове-на-Дону

1 ноября 2024, 04:42
Фото: 1MI. Легковушка попала в ДТП, застряв под ковшом трактора в Ростове-на-Дону
На левом берегу Дона в Ростове легковушка влетела под ковш трактора, сообщают очевидцы. В соцсетях появились кадры с места ДТП.

Авария произошла на улице 1-й Луговой вечером 31 октября. Судя по видео, автомобиль влетел под ковш спецтехники почти до лобового стекла. Капот смялся, как лист бумаги.

В Госавтоинспекции Ростовской области пока не прокомментировали дорожное происшествие. Пострадал ли водитель, неизвестно.

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— Гонщики, — предположили подписчики в комментариях к ролику в telegram-канале «Ростов Главный». — Дай бог, чтоб все живы были и здоровы.

Этим же днем у здания правительства в Ростове перевернулась легковушка, врезавшись в дерево.

Источник видео: тг Ростов Главный.

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