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Posted 29 января, 17:07

Published 29 января, 17:07

Modified 29 января, 17:09

Updated 29 января, 17:09

Итоги среды: Ростовскую область оглушили сирены и захватили вирусные инфекции

Итоги среды: Ростовскую область оглушили сирены и захватили вирусы

29 января 2025, 17:07
Фото: Шедеврум. Итоги среды: Ростовскую область оглушили сирены и захватили вирусные инфекции
Днем 29 января в пяти районах Ростовской области объявили ракетную опасность, тем временем на Дону зафиксировали шесть видов вирусных инфекций, а ученые в Ростове открыли новый вид мух для борьбы с муравьями-вредителями.

Воздушная тревога

В ночь на 29 января в Мясниковском районе Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы подавили один беспилотный летательный аппарат. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, он приземлился за пределами населенных территорий. Пострадавших и разрушений нет.

А днем, коло 14.15 мск, на северо-западе Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Под угрозу попали Каменский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский и Верхнедонской районы. Кроме того, жители региона слышали хлопки, похожие на звуки взрывов, а также видели инверсионные следы в небе.

Добавим, что около 15.30 мск был объявлен отбой ракетной опасности.

Объяснений от официальных органов власти и Минобороны не поступало.

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Вирусные инфекции

За прошедшую неделю в Ростовской области зафиксировали шесть респираторных вирусов: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, а также вирусы группы А и В.

При этом уровень заболеваемости жителей региона ОРВИ и гриппом не превысил пороговых значений.

Отметим, что в сезон активного распространения вирусов дончанам рекомендуется заниматься профилактикой болезней, избегать контакта с зараженными людьми и соблюдать гигиену.

За прошедшую неделю в Ростовской области зафиксировали шесть респираторных вирусов
За прошедшую неделю в Ростовской области зафиксировали шесть респираторных вирусов. Фото: 1MI
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Летающее биологическое оружие

Ростовские ученые открыли новый вид мух-паразитов, которых можно использовать для борьбы с муравьями, приносящими вред сельскому хозяйству и скотоводству.

Дело в том, что при исследовании муравьев ученые заметили, что некоторые представители вида заражены паразитами, а именно личинками мух-горбаток. При этом они могут служить биологическим оружием против муравьев.

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