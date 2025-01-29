Итоги среды: Ростовскую область оглушили сирены и захватили вирусы

Posted 29 января, 17:07
Published 29 января, 17:07
Modified 29 января, 17:09
Updated 29 января, 17:09
В ночь на 29 января в Мясниковском районе Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы подавили один беспилотный летательный аппарат. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, он приземлился за пределами населенных территорий. Пострадавших и разрушений нет.
А днем, коло 14.15 мск, на северо-западе Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Под угрозу попали Каменский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский и Верхнедонской районы. Кроме того, жители региона слышали хлопки, похожие на звуки взрывов, а также видели инверсионные следы в небе.
Добавим, что около 15.30 мск был объявлен отбой ракетной опасности.
Объяснений от официальных органов власти и Минобороны не поступало.
За прошедшую неделю в Ростовской области зафиксировали шесть респираторных вирусов: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, а также вирусы группы А и В.
При этом уровень заболеваемости жителей региона ОРВИ и гриппом не превысил пороговых значений.
Отметим, что в сезон активного распространения вирусов дончанам рекомендуется заниматься профилактикой болезней, избегать контакта с зараженными людьми и соблюдать гигиену.
Ростовские ученые открыли новый вид мух-паразитов, которых можно использовать для борьбы с муравьями, приносящими вред сельскому хозяйству и скотоводству.
Дело в том, что при исследовании муравьев ученые заметили, что некоторые представители вида заражены паразитами, а именно личинками мух-горбаток. При этом они могут служить биологическим оружием против муравьев.