Водителей предупредили об опасной непогоде на дорогах в Ростовской области

Posted 5 марта, 06:14
Published 5 марта, 06:14
Modified 5 марта, 06:16
Updated 5 марта, 06:16
Автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными во время непогоды. Очень важно учитывать влияние ветра на управление транспортом, особенно если речь идет о легковушке.
Чтобы не найти машину под стволом упавшего дерева, лучше парковать ее подальше от них. В идеале найти специальную площадку для, где поблизости не будет растений, рекламных щитов или других хлипких конструкций. То же самое касается и старых аварийных зданий, которые могут осыпаться или даже частично рухнуть при сильном порыве ветра.