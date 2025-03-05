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Posted 5 марта, 06:14

Published 5 марта, 06:14

Modified 5 марта, 06:16

Updated 5 марта, 06:16

Водителей предупредили об опасной непогоде на дорогах в Ростовской области

Водителей предупредили об опасной непогоде на дорогах в Ростовской области

5 марта 2025, 06:14
Фото: 1MI. Водителей предупредили об опасной непогоде на дорогах в Ростовской области
В ближайшие дни в Ростовской области ожидается сильный ветер. Поэтому риск попасть в ДТП или получить повреждения авто из-за падающих деревьев повышается. В Госавтоинспекции рассказали, как избежать подобных последствий.

Автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными во время непогоды. Очень важно учитывать влияние ветра на управление транспортом, особенно если речь идет о легковушке.

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Чтобы не найти машину под стволом упавшего дерева, лучше парковать ее подальше от них. В идеале найти специальную площадку для, где поблизости не будет растений, рекламных щитов или других хлипких конструкций. То же самое касается и старых аварийных зданий, которые могут осыпаться или даже частично рухнуть при сильном порыве ветра.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Ветер#Непогода#Безопасность на дорогах#Парковка#Автомобилисты#Падение деревьев#Госавтоинспекция#Осторожность
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