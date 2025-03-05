Водителей предупредили об опасной непогоде на дорогах в Ростовской области

Чтобы не найти машину под стволом упавшего дерева, лучше парковать ее подальше от них. В идеале найти специальную площадку для, где поблизости не будет растений, рекламных щитов или других хлипких конструкций. То же самое касается и старых аварийных зданий, которые могут осыпаться или даже частично рухнуть при сильном порыве ветра.