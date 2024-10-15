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Дончанин

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2024
Еще минус 16 тысяч человек: население Ростовской области постепенно вымирает
15 октября, 13:59
Массовые нападения змей на людей зафиксированы в Ростовской области
В этом году жители Ростовской области более 55 образ обращались в медицинские учреждения из-за укусов змей, сообщает «Дон 24» со ссылкой на статистику регионального Минздрава.
8 августа, 13:12
Голубев объяснил, почему ростовчане не могут записаться к врачу онлайн
5 августа, 17:00
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты
Донской астронавт Николай Чуб поздравил жителей Ростовской области с Днем космонавтики, видео-открытку опубликовала пресс-служба Роскосмоса.
12 апреля, 10:49
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
4 апреля, 15:04
В Ростовской области без вести пропал мужчина с потерей памяти
3 февраля, 10:44
На улицах Ростова заметили вооруженного мужчину
В Ростове мужчина угрожал водителям игрушечным пистолетом, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
27 января, 10:51
Ростовчанин мечтал стать украинским разведчиком, но потерпел неудачу
Сотрудники ФСБ пресекли попытку жителя Ростовской области помочь украинской разведке, информацией поделились сотрудники пресс-службы донского УФСБ.
25 января, 13:01
Уроженец Ростовской области пытался бежать на Украину на надувной лодке
12 января, 08:58
2023
Осужденная за убийство ростовчанка лишила жизни еще одного человека
18 августа 2023, 10:20

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