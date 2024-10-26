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График

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Октябрь
Сотни домов в Ростове оставят без электричества с 28 октября
Массовые отключения света запланированы в Ростове в начале рабочей недели. Актуальный график опубликовал Донэнерго.
26 октября, 05:20
Массовые отключения света планируются в Ростове-на-Дону с 21 октября
Тысячи жителей Ростова останутся без электричества в начале рабочей недели. Подробный график плановых отключений размещен на сайте Донэнерго.
19 октября, 07:17
В домах Ростова массово отключили электричество 16 октября. Когда дадут свет?
В Ростове-на-Дону обесточили десятки многоквартирных и частных домов. Массовые отключения начались 16 октября, сообщает Донэнерго.
16 октября, 09:29
Массовые отключения света запланированы в Ростове с 9 октября
Тысячи ростовчан останутся без света с 9 октября, актуальный график массовых отключений в городе опубликован на сайте ресурсоснабжающей организации.
9 октября, 06:32
В частных и многоквартирных домах Ростова массово отключат электричество
Массовые отключения электричества проведут в Ростове-на-Дону с 7 октября, сообщает Донэнерго.
5 октября, 08:44
Массовые отключения электричества проведут в Ростове 4 октября
В последний рабочий день недели обесточат десятки домов в Ростове-на-Дону, следует из данных на сайте Донэнерго.
4 октября, 04:22
Сентябрь
Стало известно, на каких улицах Ростова отключат электричество в начале октября
Тысячи жителей Ростова останутся без света в начале рабочей недели. График массового отключения опубликован на сайте Донэнерго.
28 сентября, 05:54
Жителей Ростова предупредили о массовом отключении света с 18 сентября
Энергетики Ростова предупредили местных жителей об отключении электричества в середине недели, актуальный график адресов опубликован на сайте Донэнерго.
18 сентября, 05:23
Неделя в Ростове начнется с массового отключения света
С 16 сентября в Ростове начнут массово отключать электричество, актуальный график опубликован на сайте «Донэнерго».
14 сентября, 06:10
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 сентября
С 9 сентября тысячи жителей Ростова останутся без электричества из-за техобслуживания и замены оборудования, сообщает «Донэнерго».
7 сентября, 06:44

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