Кукольный театр и филармония не будут переезжать в Новый Ростов

В центре Ростова-на-Дону продолжат функционировать кукольный театр и филармония. Учреждения не переедут в район старого аэропорта, сообщает «Город N» со ссылкой на главу областного Минкультуры Анну Дмитриеву.