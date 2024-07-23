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Новый Ростов

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Июль
Кукольный театр и филармония не будут переезжать в Новый Ростов
В центре Ростова-на-Дону продолжат функционировать кукольный театр и филармония. Учреждения не переедут в район старого аэропорта, сообщает «Город N» со ссылкой на главу областного Минкультуры Анну Дмитриеву.
23 июля, 09:41
В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта построят филармонию и театр
1 июля, 12:55
Май
Площадь жилой застройки старого аэропорта в Ростове увеличили на 300 тысяч кв. м
14 мая, 18:01
Декабрь 2023
«Синара» построит трамвайную линию к «Новому Ростову». Показываем на карте
9 декабря 2023, 16:51
Губернатор Голубев ждет предложения по названиям улиц «Нового Ростова»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обещал рассмотреть предложения горожан по названиям улиц «Нового Ростова», об этом он сообщил во время инвестиционного послания.
6 декабря 2023, 18:19
Голубев рассказал о планах перенести правительство на территорию Нового Ростова
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о намерениях развивать территорию старого аэропорта, где в настоящее время осуществляется строительство нового района, об этом он сообщил в рамках ежегодного инвестпослания.
6 декабря 2023, 18:04
В Ростовской области ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»
6 декабря 2023, 17:47
Около 1,5 млн квадратных метров жилья построят в «Новом Ростове»
На территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону планируется построить 1,5 миллиона квадратных метров жилья, сообщили в правительстве региона.
6 декабря 2023, 13:07
Октябрь 2023
Стало известно, что построят на территории бывших аксайских рынков
26 октября 2023, 05:45
Август 2023
Строительство четырех школ на 5,3 тыс мест завершат в Ростове-на-Дону в 2023 году
16 августа 2023, 06:27

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