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Падение из окна

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2024
Из окна пятиэтажки возле детсада в Азове выпала пожилая женщина
В городе Азове Ростовской области пожилая женщина погибла, выпав из окна многоэтажки рядом. ЧП случилось рядом с детским садом, на улице Макаровского вечером 28 октября.
28 октября, 18:38
Тело 23-летнего парня нашли под окнами многоэтажки в Батайске
28 марта, 13:23
В Батайске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа
25 марта, 15:42
Труп обнаженной женщины нашли во дворе многоэтажки в Ростове
В Ростове молодую женщину нашли мертвой у лестницы в подвал, об этом сообщили донские СМИ.
31 января, 09:50
Упавший с 10 этажа боец ММА Зайналов из Ростова мечтает вернуться на ринг
27 января, 14:21
Женщина упала из окна второго этажа и погибла в Ростове-на-Дону
15 января, 16:35
2023
В Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой
16 декабря 2023, 17:18
Под окнами элитного ЖК в центре Ростова обнаружили труп девушки
В Ростове из окна 20 этажа ЖК «Белый Ангел» выпала местная жительница, об этом сообщили донские СМИ.
13 декабря 2023, 07:23
. На Дону появились новые деньги, а в Ростове из окон все чаще падают дети
В Ростовской области из окон падают дети и вводят в оборот новые купюры, пока Таганрог становится вдохновением для современных сериалов.
18 июля 2023, 18:46
В Ростове годовалый малыш выпал из окна второго этажа гостиницы «Ближняя дача»
В Ростове годовалый ребёнок выпал из окна гостиницы, это уже второй случай за последние трое суток, говорится в сообщении управления ГО и ЧС города.
18 июля 2023, 08:18

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