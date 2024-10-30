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Перевернувшаяся машина

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2024
На месте реанимация: в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевертышем» под Батайском
30 октября, 19:16
Сотрудники ростовского телеканала попали в крупное ДТП с перевертышем в Батайске
23 октября, 17:05
В Ростовской области автомобиль сплющило после ДТП с «перевертышем»
17 октября, 10:44
Бензовоз разорвало после ДТП на трассе в Ростовской области
15 октября, 10:54
В Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем»
17 сентября, 11:22
Двоих детей госпитализировали после аварии на трассе в Ростовской области
В Зимовниковском районе Ростовской области произошло ДТП с перевернувшемся автомобилем, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
7 июля, 07:05
2023
В Ростовской области погибшая в ДТП с 8 жертвами девушка была беременной
22 августа 2023, 05:19

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