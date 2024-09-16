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Пункты временного размещения

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2024
Режим ЧС ввели в районах Ростовской области 16 сентября
Режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области из-за крупных ландшафтных пожаров, сообщает «Интерфакс».
16 сентября, 09:40
Эвакуация донского поселка началась после обнаружения на берегу ракеты
В Ростовской области началась эвакуация жителей поселка Дмитриадовки в пункт временного размещения, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
30 января, 11:34
В Ростовской области сняли ряд введенных из-за метели ограничений на дорогах
9 января, 04:49
В Ростовской области начали подвозить еду застрявшим в пробке водителям
8 января, 19:14
Водители в пробке на М-4 «Дон» стоят на месте более трех часов
8 января, 16:00
Пункты обогрева открыли на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки
8 января, 15:21
Пункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды
8 января, 15:11
2023
Около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури
В Ростовской области из-за последствий непогоды пришлось эвакуировать более 500 человек, в том числе 120 детей, сообщили в правительстве региона.
28 ноября 2023, 06:22
Появилось видео поврежденного Крымского моста утром 17 июля
В Интернете разместили видео, на котором показан поврежденный Крымский мост после ЧП утром 17 июля, сообщает Telegram-канал Shot.
17 июля 2023, 05:54
Пункты временного размещения хотят открыть после ЧП на Крымском мосту
В Крыму планируется организовать пункты временного размещения после ЧП на Крымском мосту, сообщил в Telegram советник главы республики Олег Крючков.
17 июля 2023, 05:32

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