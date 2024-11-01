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Резкое похолодание

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Ноябрь
Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября
1 ноября, 13:42
Октябрь
Температура воздуха упадет до -2 градусов в Ростовской области
19 октября, 14:37
В Ростове-на-Дону за сутки похолодает на 13 градусов
7 октября, 12:00
Сентябрь
В Ростовской области температура воздуха опустится до +2 градусов
22 сентября, 12:12
До +6 градусов похолодает в Ростовской области
Резкие похолодания надвигаются на Ростовскую область, сообщили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
14 сентября, 15:07
В Ростовской области температура воздуха упадет до +10 градусов
4 сентября, 15:43
Август
В Ростове похолодает до +16 градусов. Рассказываем, что еще обещают синоптики
В одну из ночей на предстоящей неделе в Ростове температура воздуха опустится до +16 градусов, сообщают синоптики.
11 августа, 14:47
Июль
До +20 похолодает в Ростовской области из-за дождей
22 июля, 16:52
В Ростовской области резко похолодает до +12 градусов
12 июля, 17:06
Февраль
Климатолог Иошпа заявил о похолодании после циклона «Ольга» в Ростовской области
12 февраля, 12:18

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