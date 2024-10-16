Руководство

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2024
Глава администрации Ростова Логвиненко назвал причины давки в школе № 75
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отчитался о проведенной проверке школы, где накануне днем произошла давка после уроков.
16 октября, 10:43
Бывший глава Таганрога Андрей Фатеев возглавил федеральную структуру
Экс-глава администрации Таганрога Андрей Фатеев перешел работать в федеральную структуру на руководящую должность, следует из данных сайта ФЦОМОФВ.
4 октября, 18:44
В Семикаракорской больнице не стали комментировать информацию о избиении медика
22 июня, 09:37
Политолог Абросимов рассказал, как примут решение о смене донского губернатора
22 мая, 13:38
Политолог Михайлов: «Поступила команда — навести порядок в Ростовской области»
Силовики просто так не поднимают и не высчитывают затраты и потери бюджета. Видимо, поступила серьезная команда — навести порядок в Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.
19 апреля, 10:47
Стало известно об увольнении руководства управления по вопросам миграции на Дону
В Ростовской области вероятно ушли со своих постов руководители управления по вопросам миграции регионального УМВД, сообщает 1Rnd со ссылкой на свой источник.
19 января, 10:45
2023
В деле аксайских рынков всплыли имена чиновников из правительства Ростовской области
15 декабря 2023, 10:35
МЧС рассказало ростовчанам, как правильно падать на гололеде
Для жителей Ростова-на-Дону подготовили инструкцию о том, как правильно падать на землю во время гололеда, сообщили в региональном УМЧС.
11 декабря 2023, 13:33
Почти 30 клиенток намерены засудить фитнес-клуб в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону 28 клиенток фитнес-центра XFIT хотят его засудить из-за отмены занятий, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
2 августа 2023, 06:26

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