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Рынок Темерник

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3 декабря 2023
Итоги недели: на дончан обрушился шторм века, а в Ростове выгорел рынок «Темерник»
3 декабря 2023, 16:31
2 декабря 2023
В Ростове проверили безопасность воздуха после пожара на рынке «Темерник»
2 декабря 2023, 12:42
1 декабря 2023
«Лучший в городе бутик — это рынок „Темерник“: что говорят о пожаре ростовчане
1 декабря 2023, 04:39
30 ноября 2023
В Ростове на рынке «Темерник» прогремел мощный взрыв
30 ноября 2023, 20:53
«Пламя до небес»: появились новые кадры пожара на рынке «Темерник» в Ростове
30 ноября 2023, 20:47
В Ростове рынок «Темерник» горит уже второй раз за сутки
30 ноября 2023, 19:30
В Ростове предприниматели рынка «Темерник» бросаются в огонь для спасения товара
30 ноября 2023, 19:02
Стали известны новые подробности страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
В Ростове-на-Дону продолжает полыхать рынок «Темерник», который загорелся вечером в четверг, 30 ноября, сообщили в региональном УМЧС.
30 ноября 2023, 18:57
Стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове
30 ноября 2023, 18:34
Появилось видео масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
30 ноября 2023, 18:31
В Ростове загорелся рынок «Темерник» 30 ноября
30 ноября 2023, 18:11

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