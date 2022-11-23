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Пасмурный и холодный четверг без дождей ожидает ростовчан 24 ноября

Сегодня, 18:14
Фото: 1MI
Погода в четверг 24 ноября в Ростове будет облачной и прохладной, предупредили синоптики.
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Погода

В четверг 24 ноября в Ростове будет облачная и промозглая погода. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а ночью — +4. Небо заволокут тучи, однако осадков не прогнозируется. Скорость ветра составит два метра в секунду.

Такая погода сохранится в Ростове до выходных. В субботу и воскресенье ожидается похолодание днем до +5, а в вечернее время  — до +3. Также в эти в городе будут лить дожди.

Какая будет зима в Ростове-на-Дону
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Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил о большом количестве осадкой этой зимой. Сильные снегопады начнутся уже в конце ноября в северных районах Ростовской области. На юге же региона снег будет чередоваться с дождем.

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