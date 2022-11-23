В четверг 24 ноября в Ростове будет облачная и промозглая погода. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а ночью — +4. Небо заволокут тучи, однако осадков не прогнозируется. Скорость ветра составит два метра в секунду.
Такая погода сохранится в Ростове до выходных. В субботу и воскресенье ожидается похолодание днем до +5, а в вечернее время — до +3. Также в эти в городе будут лить дожди.
Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил о большом количестве осадкой этой зимой. Сильные снегопады начнутся уже в конце ноября в северных районах Ростовской области. На юге же региона снег будет чередоваться с дождем.