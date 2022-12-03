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Школьник на мотоцикле протаранил столб в Ростовской области

Сегодня, 05:46
Фото: 1mi
Несовершеннолетний водитель мотоцикла врезался в столб в поселке Кадамовский в Ростовской области, сообщили в УГИБДД по региону.

В переулке Строительный 15-летний парень передвигался на мотоцикле «Восход». У него не получилось справиться с управлением и он врезался в бетонный столб.

«В больницу с травмами доставили 24-летнего пассажира. Сейчас устанавливаются все обстоятельства столкновения», — говорится в публикации.

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Добавим, что авария произошла в пятницу, 2 декабря.

В этот же день в регионе пострадали пять человек в лобовой аварии. Подробности читайте в материале RostovGazeta.

До этого хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря.

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