В переулке Строительный 15-летний парень передвигался на мотоцикле «Восход». У него не получилось справиться с управлением и он врезался в бетонный столб.
«В больницу с травмами доставили 24-летнего пассажира. Сейчас устанавливаются все обстоятельства столкновения», — говорится в публикации.
Добавим, что авария произошла в пятницу, 2 декабря.
В этот же день в регионе пострадали пять человек в лобовой аварии. Подробности читайте в материале RostovGazeta.
До этого хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря.