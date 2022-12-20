Замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрей Дикун рассказал, что улицу Пушкинскую включили в зону исторической застройки, из-за чего появилась необходимость стандартизировать рекламу на улице и привести ее в соответствие с более строгими требованиями к внешнему виду.
«Мы расширяем зону, в отношении которой применяются требования исторического центра», — рассказал Андрей Дикун, объяснив, что теперь начнут действовать ограничения в отношении размещения фальшфасада, а также крепления рекламы к зданиям не только по горизонтали, но и вертикали.
Вместе с этим, сообщается, что теперь в отношении рекламы на улице Пушкинской будут действовать те же требования, как на улице Большой Садовой, где рекламные конструкции должны вписываться в определенные объемы и не превышать по высоте один метр. Кроме того, действует правило, что вся реклама должна быть выполнена в в едином стиле с одинаковыми размерами и соблюдением симметрии.
Депутаты поддержали инициативу единогласно.
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