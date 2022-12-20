Вместе с этим, сообщается, что теперь в отношении рекламы на улице Пушкинской будут действовать те же требования, как на улице Большой Садовой, где рекламные конструкции должны вписываться в определенные объемы и не превышать по высоте один метр. Кроме того, действует правило, что вся реклама должна быть выполнена в в едином стиле с одинаковыми размерами и соблюдением симметрии.