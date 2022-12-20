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В центре Ростова на улице Пушкинской ужесточат требования к рекламе

Сегодня, 15:19
Фото: rostov-gorod.ru
В центре Ростова на улице Пушкинской ужесточат требования к рекламе
В Ростове заявили, что планируют внести изменения в отношении требований к рекламе, установленной на улице Пушкинской, об этом сообщили в ходе заседания Гордумы.

Замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрей Дикун рассказал, что улицу Пушкинскую включили в зону исторической застройки, из-за чего появилась необходимость стандартизировать рекламу на улице и привести ее в соответствие с более строгими требованиями к внешнему виду. 

«Мы расширяем зону, в отношении которой применяются требования исторического центра», — рассказал Андрей Дикун, объяснив, что теперь начнут действовать ограничения в отношении размещения фальшфасада, а также крепления рекламы к зданиям не только по горизонтали, но и вертикали.

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Вместе с этим, сообщается, что теперь в отношении рекламы на улице Пушкинской будут действовать те же требования, как на улице Большой Садовой, где рекламные конструкции должны вписываться в определенные объемы и не превышать по высоте один метр. Кроме того, действует правило, что вся реклама должна быть выполнена в в едином стиле с одинаковыми размерами и соблюдением симметрии. 

Депутаты поддержали инициативу единогласно.

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