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В Ростове-на-Дону днем 27 декабря откроют главную елку города

Сегодня, 11:37
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону днем 27 декабря откроют главную елку города
В Ростове-на-Дону во вторник, 27 декабря, запланировано открытие главной городской елки, сообщили в мэрии.

Начало праздничной программы намечено на 16 часов. Она состоится у входа в парк имени Максима Горького. 

Для юных жителей города подготовили анимационную программу. Всех собравшихся поздравят Дед Мороз и Снегурочка. 

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«Дети смогут принять участие в конкурсах и викторинах», — сказано в сообщении. Главную елку уже установили и нарядили.

Добавим, что в этом году услуги Деда Мороза и Снегурочки в Ростове-на-Дону подорожали на 13%. В среднем родителям приходится платить около двух тысяч рублей.

Ранее стало известно, сколько потратят жители донского региона на новогодний стол.

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