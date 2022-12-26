Начало праздничной программы намечено на 16 часов. Она состоится у входа в парк имени Максима Горького.
Для юных жителей города подготовили анимационную программу. Всех собравшихся поздравят Дед Мороз и Снегурочка.
«Дети смогут принять участие в конкурсах и викторинах», — сказано в сообщении. Главную елку уже установили и нарядили.
Добавим, что в этом году услуги Деда Мороза и Снегурочки в Ростове-на-Дону подорожали на 13%. В среднем родителям приходится платить около двух тысяч рублей.
Ранее стало известно, сколько потратят жители донского региона на новогодний стол.