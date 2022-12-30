Обвиняемая возглавляет компанию, которая занимается строительством дорог и автомагистралей. По мнению следствия, с 2019 по 2021 годы она уклонялась от выплаты налогов.
«Директор отражала в декларациях недостоверную информацию. В частности, были указаны ложные сведения о затратах на топливо», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего фигурантка задолжала 50 миллионов рублей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Теперь следствие собрало необходимые доказательства, из-за чего материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.