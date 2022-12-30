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Директор строительной компании в Ростове обманула налоговую на 50 млн рублей

Сегодня, 17:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону будут судить директора строительной компании за махинации на 50 миллионов рублей, сообщили в УСКР по региону.

Обвиняемая возглавляет компанию, которая занимается строительством дорог и автомагистралей. По мнению следствия, с 2019 по 2021 годы она уклонялась от выплаты налогов.

«Директор отражала в декларациях недостоверную информацию. В частности, были указаны ложные сведения о затратах на топливо», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что всего фигурантка задолжала 50 миллионов рублей. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. 

Теперь следствие собрало необходимые доказательства, из-за чего материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии. 

Ранее трех предпринимателей осудили в Ростове за мошенничество с НДС на 60 млн рублей.

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