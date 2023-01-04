Синоптики рассказали, что с вечера среды, 4 января, в течение суток в Ростовской области ожидается похолодание до -6 градусов, которое будет сопровождаться дождями и мокрым снегом в отдельных районах региона. Также в темное время суток и утром на дорогах возникнет гололедица и туман, а скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду. Только на юге округа воздух прогреется до +6 градусов.
Однако уже с 6 января погода в Ростовской области должна ухудшиться — синоптики предупреждают о метели на севере региона, дождях и мокром снеге в остальных районах. Все это будет сопровождаться сильным ветром скоростью до 14 метров в секунду, а также заморозками от -6 до -9 градусов. Уже на следующий день 7 января в Ростовской области на севере температура упадет до 18 градусов мороза.