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Пасмурная погода без дождей и снега ждет жителей Ростова-на-Дону 4 января

Сегодня, 05:53
Фото: pxhere.com
В Ростове в среду, 4 января, ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до +6 градусов тепла, об этом сообщили синоптики.
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Погода

В Ростове-на-Дону в среду, 4 января, жителей ожидает пасмурная погода с температурой воздуха не выше +6 градусов тепла. 

В первой половине суток впервые за несколько дней не ожидается никакого тумана, благодаря чему уровень видимости на дорогах составляет около 25 километров. Кроме того, в течение дня температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов, а похолодание ожидается только к ночи, когда столбики термометров упадут до нуля. 

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Этот день окажется холоднее предыдущего, но похолодание окажется краткосрочным, и уже 5 января потеплеет до +5 градусов, и пойдут дожди. 

Ранее в Ростове воздух прогрелся до +12 градусов в январе.

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