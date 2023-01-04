В первой половине суток впервые за несколько дней не ожидается никакого тумана, благодаря чему уровень видимости на дорогах составляет около 25 километров. Кроме того, в течение дня температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов, а похолодание ожидается только к ночи, когда столбики термометров упадут до нуля.