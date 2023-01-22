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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Власти в Новошахтинске объяснили, что за взрывы испугали жителей города 22 января

Сегодня, 17:25
Фото: 1MI
Жителей Новошахтинска попросили не волноваться из-за звуков громкого хлопка, соответствующее заявление опубликовал в своем Telegram-канале глава местной администрации Сергей Бондаренко.

Накануне вечером жители Новошахтинска в Ростовской области пожаловались на звук громкого хлопка. Он напоминал шум от взрыва.

Глава администрации города Сергей Бондаренко заверил, что причин для беспокойства и тревоги нет. Дело в том, что неподалеку от Новошахтинска, в поселке Бугултай на карьере произошел массовый взрыв по добыче полезных ископаемых. Мероприятие было спланировано заранее. О нем, в том числе, предупредили диспетчера службы 112 в городе Новошахтинск.

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Также власти отметили, что в среду, 25 января, на карьере запланировал еще один взрыв.

Ранее инверсионные следы заметили на небе над Ростовской областью днем 20 января.

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#Алина Заярная#Общество#Происшествия#Новости#Ростовская область#Новошахтинск#Происшествие
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