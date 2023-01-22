Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Накануне вечером жители Новошахтинска в Ростовской области пожаловались на звук громкого хлопка. Он напоминал шум от взрыва.
Глава администрации города Сергей Бондаренко заверил, что причин для беспокойства и тревоги нет. Дело в том, что неподалеку от Новошахтинска, в поселке Бугултай на карьере произошел массовый взрыв по добыче полезных ископаемых. Мероприятие было спланировано заранее. О нем, в том числе, предупредили диспетчера службы 112 в городе Новошахтинск.
Также власти отметили, что в среду, 25 января, на карьере запланировал еще один взрыв.
Ранее инверсионные следы заметили на небе над Ростовской областью днем 20 января.