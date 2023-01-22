Глава администрации города Сергей Бондаренко заверил, что причин для беспокойства и тревоги нет. Дело в том, что неподалеку от Новошахтинска, в поселке Бугултай на карьере произошел массовый взрыв по добыче полезных ископаемых. Мероприятие было спланировано заранее. О нем, в том числе, предупредили диспетчера службы 112 в городе Новошахтинск.