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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Ростовской области объем бытовых услуг вырос на 6,3% за 2022 год

Сегодня, 10:41
Фото: donland.ru
В Ростовской области объем бытовых услуг вырос на 6,3% за 2022 год
В Ростовской области за 11 месяцев с января по ноябрь 2022 года предприятия бытового обслуживания заработали 65 миллиардов рублей, об этом сообщили в донском правительстве.

Власти рассказали, что в прошлом году за 11 месяцев предприятия оказали услуги на 65 миллиардов рублей, что на 6,3% больше показателей выручки за аналогичный период 2021 года. 

Замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров сообщил, что в настоящий момент сфера бытовых услуг является одной из наиболее востребованных в донской экономике. Так в Ростовской области насчитывают свыше 13 тысяч предприятий бытового обслуживания, которые обеспечивают рабочие места 42 тысячам специалистам. 

Департамент донского потребрынка уточнил, что сейчас примерно 41,1% рынка приходится на услуги по техобслуживанию и ремонту транспорта и оборудования, еще 26,2% — на ремонт и строительство жилья или иных строений, а 11,8% услуг приходятся на работу парикмахерских. 

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Директор департамента потребрынка Ростовской области Алексей Панкратов также сделал объявление, сообщив, что в 2023 году запланировано уделять повышенное внимание предприятиям бытового обслуживания, а в регионе даже планируют провести конкурс среди профессионалов в области швейного дела и визажа.

Ранее в Ростовской области рассказали, насколько и почему вырос потребительский рынок региона в 2022 году.

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