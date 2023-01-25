Департамент донского потребрынка уточнил, что сейчас примерно 41,1% рынка приходится на услуги по техобслуживанию и ремонту транспорта и оборудования, еще 26,2% — на ремонт и строительство жилья или иных строений, а 11,8% услуг приходятся на работу парикмахерских.