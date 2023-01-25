Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Власти рассказали, что в прошлом году за 11 месяцев предприятия оказали услуги на 65 миллиардов рублей, что на 6,3% больше показателей выручки за аналогичный период 2021 года.
Замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров сообщил, что в настоящий момент сфера бытовых услуг является одной из наиболее востребованных в донской экономике. Так в Ростовской области насчитывают свыше 13 тысяч предприятий бытового обслуживания, которые обеспечивают рабочие места 42 тысячам специалистам.
Департамент донского потребрынка уточнил, что сейчас примерно 41,1% рынка приходится на услуги по техобслуживанию и ремонту транспорта и оборудования, еще 26,2% — на ремонт и строительство жилья или иных строений, а 11,8% услуг приходятся на работу парикмахерских.
Директор департамента потребрынка Ростовской области Алексей Панкратов также сделал объявление, сообщив, что в 2023 году запланировано уделять повышенное внимание предприятиям бытового обслуживания, а в регионе даже планируют провести конкурс среди профессионалов в области швейного дела и визажа.
Ранее в Ростовской области рассказали, насколько и почему вырос потребительский рынок региона в 2022 году.