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Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Заморозки до -11 и снегопады прогнозируются в Ростове на этой неделе

6 февраля 2023, 08:00
Фото: 1MI
Заморозки до -11 и снегопады прогнозируются в Ростове на этой неделе
Резкое ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие дни, сообщили синоптики.
Сюжет
Погода

Новая неделя принесет в Ростов снегопады и похолодание. В понедельник температура воздуха в городе составит -1 — +3 градуса. Утром и днем будет идти мокрый снег. Ветер разгонится до девяти метров в секунду.

Утром вторника автомобилистов на дорогах может поджидать гололед. Также в этот день температура воздуха опустится до -6 — -8 градусов. Скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду.

Однако сильнее всего холод будет в среду, 8 февраля. Тогда похолодает до -11 градусов. Однако в этот день обойдется без снега и дождя. Ветер же стихнет до 12 метров в секунду.

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Ближе к середине недели небо прояснится. Температура воздуха повысится до -4 — -6 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее RostovGazeta рассказала, какая погода была на Дону сто лет назад.

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