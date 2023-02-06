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Новая неделя принесет в Ростов снегопады и похолодание. В понедельник температура воздуха в городе составит -1 — +3 градуса. Утром и днем будет идти мокрый снег. Ветер разгонится до девяти метров в секунду.
Утром вторника автомобилистов на дорогах может поджидать гололед. Также в этот день температура воздуха опустится до -6 — -8 градусов. Скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду.
Однако сильнее всего холод будет в среду, 8 февраля. Тогда похолодает до -11 градусов. Однако в этот день обойдется без снега и дождя. Ветер же стихнет до 12 метров в секунду.
Ближе к середине недели небо прояснится. Температура воздуха повысится до -4 — -6 градусов. Осадков не ожидается.
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