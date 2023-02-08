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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Житель в Ростовской области с ножом в спине больше часа ходил по гостям

8 февраля 2023, 04:56
Фото: 1mi
Представитель регионального УСКР Роман Макаренко рассказал о курьезном случае в своей работе, когда житель Ростовской области спокойно жил с ножом с спине.

Rostov.Kp со ссылкой на слова Макаренко написало о курьезном случае в его практике. Один из местных жителей распивал алкоголь вместе с друзьями, после чего уснул.

Позже он проснулся и сходил к соседям, где также было застолье. А далее он потерял сознание и впал в кому.

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«Оказалось, что все это время мужчина ходил с ножом в спине. А он этого не замечал», — уточнил Макаренко.

Он добавил, что пострадавший так и не понял, кто это сделал.

Напомним, что На Дону новогоднее застолье закончилась жестоким убийством матери двоих детей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие
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