Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Rostov.Kp со ссылкой на слова Макаренко написало о курьезном случае в его практике. Один из местных жителей распивал алкоголь вместе с друзьями, после чего уснул.
Позже он проснулся и сходил к соседям, где также было застолье. А далее он потерял сознание и впал в кому.
«Оказалось, что все это время мужчина ходил с ножом в спине. А он этого не замечал», — уточнил Макаренко.
Он добавил, что пострадавший так и не понял, кто это сделал.
Напомним, что На Дону новогоднее застолье закончилась жестоким убийством матери двоих детей.