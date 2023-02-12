Депутат Заксобрания Ростовской области Светлана Мананкина сообщила о возможном сносе 133 признанных аварийными зданий в центре Ростова. По словам депутата, рабочая группа, состоящая из архитекторов, общественников, чиновников и комитета по охране ОКН, обследовала 220 домов в Ростове, из которых у 89 из них нашли признаки объекта культурного наследия или исторически ценного градоформирующего объекта. Остальные же здания, по мнению специалистов, не имеют исторической ценности и могут быть снесены, поскольку многие из них представляют собой опасность для жителей города.