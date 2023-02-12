Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Депутат Заксобрания Ростовской области Светлана Мананкина сообщила о возможном сносе 133 признанных аварийными зданий в центре Ростова. По словам депутата, рабочая группа, состоящая из архитекторов, общественников, чиновников и комитета по охране ОКН, обследовала 220 домов в Ростове, из которых у 89 из них нашли признаки объекта культурного наследия или исторически ценного градоформирующего объекта. Остальные же здания, по мнению специалистов, не имеют исторической ценности и могут быть снесены, поскольку многие из них представляют собой опасность для жителей города.
Депутат добавила, что 89 зданий теперь должны получить свои «защитные» статусы. 13 из них уже признаны ОКН. Среди них Жилой дом Недорезова 1905 года постройки, Домовладение Куканова начала ХХ века, Дом Косика, возведенный в 1881 году и другие.
Также депутат рассказала, что восстанавливать здания, имеющие статус ОКН, тяжело и дорого. Дело в том, что их реконструкцией имеют право заниматься только лицензированные организации.
Выход власти нашли в присвоении некоторым старинным домам статуса «Исторически ценный объект». Снести такое здание нельзя, однако восстановить гораздо проще.
Такой статус исторически ценные аварийные здания получат после утверждения «Проекта объединенной зоны охраны ОКН исторического центра Ростова-на-Дону». Сейчас документ прорабатывается. Однако принять его планируют до ноября 2023 года.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в Ростове решили отложить проект строительства канатной дороги. Однако совсем отказываться от идеи власти не планируют.
Глава региона уточнил, что сейчас чиновники не успевают найти инвестора для строительства и финансирование до того, как эксперты закончат работы с документацией по планировке проекта.
Голубев надеется, что инвестиции все-таки появятся, так как проект канатной дороги обладает большим туристическим потенциалом. Также он заявил, что пролегать канатная дорога будет от Театральной площади до Гребного канала, а в перспективе — и до нового жилого района напротив Тачанки.
В Ростове отменили концерт Инстасамки. Выступление было запланировано на 17 марта. Однако организаторы мероприятия в соцсетях сообщили, что концерт переносится на 2024 год. По какой причине мероприятие не состоится, не уточняется.
На паблик, посвященный событию, подписаны более двух тысяч человек. Их билеты остались действительными. Организаторы попросили не сдавать билеты в кассу, чтобы поддержать певицу