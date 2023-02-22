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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Ростовчанином оказался капитан затонувшего в Черном море сухогруза Seamark

22 февраля 2023, 13:04
Фото: ТГ канал zmsutskr
Ростовчанином оказался капитан затонувшего в Черном море сухогруза Seamark
Капитан потерпевшего крушение в Черном море сухогруза Seamark оказался ростовчанином, сообщают СМИ.

Во вторник, 21 февраля, под Геленджиком потерпел крушение сухогруз Seamark. Он перевозил примерно три тысячи тонн мраморной крошки. Судно практически разломилось пополам и быстро ушло под воду. На борту находилось 11 россиян.

По информации «АиФ», капитан судна является уроженцем Ростова-на-Дону. Ему удалось выжить. Среди погибших его второй помощник. Сообщается, что он единственная жертва крушения.

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