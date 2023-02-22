Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Во вторник, 21 февраля, под Геленджиком потерпел крушение сухогруз Seamark. Он перевозил примерно три тысячи тонн мраморной крошки. Судно практически разломилось пополам и быстро ушло под воду. На борту находилось 11 россиян.
По информации «АиФ», капитан судна является уроженцем Ростова-на-Дону. Ему удалось выжить. Среди погибших его второй помощник. Сообщается, что он единственная жертва крушения.
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