Ростовчанам рассказали, какие категории продуктов подорожают весной

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Портал News.ru собрал статистику стоимости социально значимых товаров и опросил экспертов, какую динамику ожидать от цен этой весной в Ростове и других городах России.
Так, согласно данным Росстата, в середине февраля стоимость килограмма говядины в России составляла 487 рублей, свинины — 302 рубля, курицы — 175 рублей, мороженой рыбы = 210,2 рубля. Средние цены на сливочное масло достигли отметки 834 рубля за килограмм, а покупка подсолнечного составила бы 131 рубль за литр. Яйца продавались за 82 рубля за десяток, килограмм сахара, муки, риса и гречневой крупы оценили в 62, 50 109 и 101 рубля соответственно. Цены на овощи борщевого набора колебались от 26,1 до 48,6 рубля за килограмм. Самым дешевым продуктом оказалась капуста, а самым дорогим — лук.
Вместе с этим аналитики сообщили, что стоимость огурцов составила 285,6 рубля за килограмм, килограмм помидоров обойдется в 194,8 рубля, а яблоки и бананы стоят 106,6 и 111,4 рубля за килограмм.
Сейчас эксперты прогнозируют, что в марте огурцы подешевеют еще на 15%, а в апреле — еще на 30%. Цены на помидоры останутся высокими до конца весны, и только в мае стоимость упадет на 15%. Также ожидается снижение цен на яйца в мае на 15% и на молоко — на 8-10%.
Тем временем доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г. В. Плеханова кандидат социологических наук Илья Маркин не уверен, что следует ожидать снижение цен на что-либо кроме сезонных овощей.
«Скорее всего, в текущих условиях все будет дорожать, так как мировая экономика находится не в лучшем состоянии», — предположил эксперт.
Ранее ростовский эксперт рассказала, какие категории товаров больше других выросли в цене в начале 2023 года.