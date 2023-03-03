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Ростовчанам рассказали, какие категории продуктов подорожают весной

3 марта 2023, 09:51
Фото: 1MI
Ростовчанам рассказали, какие категории продуктов подорожают весной
Эксперты сообщили, какие категории продовольственных товаров могут вырасти в цене или подешеветь в Ростове весной 2023 года, данные предоставил Росстат.

Портал News.ru собрал статистику стоимости социально значимых товаров и опросил экспертов, какую динамику ожидать от цен этой весной в Ростове и других городах России.

Так, согласно данным Росстата, в середине февраля стоимость килограмма говядины в России составляла 487 рублей, свинины — 302 рубля, курицы — 175 рублей, мороженой рыбы = 210,2 рубля. Средние цены на сливочное масло достигли отметки 834 рубля за килограмм, а покупка подсолнечного составила бы 131 рубль за литр. Яйца продавались за 82 рубля за десяток, килограмм сахара, муки, риса и гречневой крупы оценили в 62, 50 109 и 101 рубля соответственно. Цены на овощи борщевого набора колебались от 26,1 до 48,6 рубля за килограмм. Самым дешевым продуктом оказалась капуста, а самым дорогим — лук.

Вместе с этим аналитики сообщили, что стоимость огурцов составила 285,6 рубля за килограмм, килограмм помидоров обойдется в 194,8 рубля, а яблоки и бананы стоят 106,6 и 111,4 рубля за килограмм.

Вместе с этим аналитики сообщили, что стоимость огурцов составила 285,6 рубля за килограмм
Фото: NewsTracker
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Сейчас эксперты прогнозируют, что в марте огурцы подешевеют еще на 15%, а в апреле — еще на 30%. Цены на помидоры останутся высокими до конца весны, и только в мае стоимость упадет на 15%. Также ожидается снижение цен на яйца в мае на 15% и на молоко — на 8-10%.

Тем временем доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г. В. Плеханова кандидат социологических наук Илья Маркин не уверен, что следует ожидать снижение цен на что-либо кроме сезонных овощей.

«Скорее всего, в текущих условиях все будет дорожать, так как мировая экономика находится не в лучшем состоянии», — предположил эксперт.

Ранее ростовский эксперт рассказала, какие категории товаров больше других выросли в цене в начале 2023 года.

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