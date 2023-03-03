Ростовчанам рассказали, какие категории продуктов подорожают весной

Сейчас эксперты прогнозируют, что в марте огурцы подешевеют еще на 15%, а в апреле — еще на 30%. Цены на помидоры останутся высокими до конца весны, и только в мае стоимость упадет на 15%. Также ожидается снижение цен на яйца в мае на 15% и на молоко — на 8-10%.