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Published Сегодня, 08:37

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Стало известно о гибели сотрудника пиццерии при пожаре в здании ПУ ФСБ в Ростове

17 марта 2023, 08:37
Фото: Yoshi/cc by sa/wikimedia.org
Стало известно о гибели сотрудника пиццерии при пожаре в здании ПУ ФСБ в Ростове
В Ростове-на-Дону одним из погибших при пожаре в здании Погрануправления ФСБ РФ по региону мог быть сотрудник пиццерии, сообщает газета «Молот».

Издание со ссылкой на собственный источник пишет, что среди погибших якобы сотрудник одной из популярных сетевых пиццерий, отец двоих детей. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

Напомним, что причиной пожара и взрыва емкостей с ГСМ стало короткое замыкание в здании на Сиверса. Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров, его уже потушили.

Тела погибших при пожаре сотрудников ПУ ФСБ в Ростове пока опознать не удалось
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На время работ всю территорию оцепляли, а за порядком следили сотрудники полиции. Губернатор Василий Голубев, комментируя случившееся, сообщал об одном пострадавшем.

Утром в пятницу, 17 марта, Telegram-канал Don_Mash написал о четырех погибших. Региональное УМЧС на вопросы журналистов на эту тему не отвечает.

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