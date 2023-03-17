Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Издание со ссылкой на собственный источник пишет, что среди погибших якобы сотрудник одной из популярных сетевых пиццерий, отец двоих детей. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Напомним, что причиной пожара и взрыва емкостей с ГСМ стало короткое замыкание в здании на Сиверса. Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров, его уже потушили.
На время работ всю территорию оцепляли, а за порядком следили сотрудники полиции. Губернатор Василий Голубев, комментируя случившееся, сообщал об одном пострадавшем.
Утром в пятницу, 17 марта, Telegram-канал Don_Mash написал о четырех погибших. Региональное УМЧС на вопросы журналистов на эту тему не отвечает.