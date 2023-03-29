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Published Сегодня, 17:33

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Updated Сегодня, 17:35

Дом Блюма в Доломановском переулке Ростова признали объектом культурного наследия

29 марта 2023, 17:33
Фото: Яндекс. Карты
Дом Александра Блюма в Ростове
Дом Александра Блюма, построенный в XIX веке в Ростове, внесли в реестр объектов культурного наследия, сообщил комитет по охране ОКН региона.

В Ростове объектом культурного наследия регионального значения признали Дом винокура Александра Блюма. Он расположен по адресу переулок Доломановский, 29. Здание построено в конце XIX века.

Уточняется, что характерной чертой дома является эклектичный декор и элементы классики. Однако в здании не удалось сохранить старинные окна и оригинальные двери.

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В открытых источниках указывается, что сейчас дом является жилым.

Ранее центральный ЗАГС в Ростове вошел в список ОКН.

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