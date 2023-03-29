Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
В Ростове объектом культурного наследия регионального значения признали Дом винокура Александра Блюма. Он расположен по адресу переулок Доломановский, 29. Здание построено в конце XIX века.
Уточняется, что характерной чертой дома является эклектичный декор и элементы классики. Однако в здании не удалось сохранить старинные окна и оригинальные двери.
В открытых источниках указывается, что сейчас дом является жилым.
Ранее центральный ЗАГС в Ростове вошел в список ОКН.