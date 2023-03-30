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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 07:58

В Ростовской области ожидаются гололедица и ураганный ветер днем 30 марта

30 марта 2023, 07:56
Фото: 1MI
В Ростовской области ожидаются гололедица и ураганный ветер днем 30 марта
В Ростовской области днем в четверг, 30 марта, сохранится неблагоприятная погода со снегопадом, предупредили в региональном УМЧС.

На территории области наблюдаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые местами являются сильными. Местных жителей предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедице на дорогах.

«Просьба соблюдать все меры предосторожности как в транспорте, так и при передвижении пешком. В частности, увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий, так как многие автолюбители уже сменили зимнюю резину на летнюю», — прокомментировали в управлении.

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Вместе с этим в регионе может усилиться ветер до 20 метров в секунду. Ранее ростовчане назвали аномальными подобные погодные условия.

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