Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
На территории области наблюдаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые местами являются сильными. Местных жителей предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедице на дорогах.
«Просьба соблюдать все меры предосторожности как в транспорте, так и при передвижении пешком. В частности, увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий, так как многие автолюбители уже сменили зимнюю резину на летнюю», — прокомментировали в управлении.
Вместе с этим в регионе может усилиться ветер до 20 метров в секунду. Ранее ростовчане назвали аномальными подобные погодные условия.