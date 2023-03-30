«Просьба соблюдать все меры предосторожности как в транспорте, так и при передвижении пешком. В частности, увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий, так как многие автолюбители уже сменили зимнюю резину на летнюю», — прокомментировали в управлении.