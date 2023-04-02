Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Григоренко рассказал, что большая часть закупленных электробусов будет эксплуатироваться в Ростове-на-Дону. По 10 машин будут направлены в Таганрог и в Волгодонск.
При этом сейчас стоит задача по подготовке инфраструктуры, отметил чиновник. Так, необходимо привести в порядок депо, создать условия для обслуживания электробусов.
Причем, как отметил Григоренко, электробусы - это часть концепции по внедрению экологически чистого транспорта. Вместе с внедрением такого вида общественного транспорта создаются заправки для электромобилей, добавил он.
Ранее стало известно, что в апреле будет дан старт строительства скоростного трамвая в донской столице. Уже идут соответствующие подготовительные работы.