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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году

2 апреля 2023, 07:44
Фото: 1MI
Для трех городов Ростовской области будет закуплено 40 электробусов в 2023 году
В Ростовской области подготавливается инфраструктура для 40 электробусов, которые поступят в регион в текущем году, сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко журналистам.

Григоренко рассказал, что большая часть закупленных электробусов будет эксплуатироваться в Ростове-на-Дону. По 10 машин будут направлены в Таганрог и в Волгодонск. 

При этом сейчас стоит задача по подготовке инфраструктуры, отметил чиновник. Так, необходимо привести в порядок депо, создать условия для обслуживания электробусов.

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Причем, как отметил Григоренко, электробусы - это часть концепции по внедрению экологически чистого транспорта. Вместе с внедрением такого вида общественного транспорта создаются заправки для электромобилей, добавил он.

Ранее стало известно, что в апреле будет дан старт строительства скоростного трамвая в донской столице. Уже идут соответствующие подготовительные работы.

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