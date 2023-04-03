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В Таганроге власти обещали отмыть все стеклянные остановки от грязи

3 апреля 2023, 12:15
Фото: vk.com/taganrogofficial
В Таганроге обещали отмыть все стеклянные остановки

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин обещал отмыть все стеклянные остановки

В Таганроге жители пожаловались, что новые стеклянные остановки не убирают, и они стоят «все в грязи», о решении проблемы рассказал глава городской администрации Михаил Солоницин.

Жители Таганрога обратились к сити-менеджеру во время прямой трансляции, сообщив, что состояние новых стеклянных остановок оставляет желать лучшего. По словам горожан, стеклянные павильоны покрылись грязью.

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«Да, я эту ситуацию видел. И отработали[прим. редакции — этот вопрос], служба МКУ занимается эксплуатацией и содержанием уличной мебели, в том числе, остановками. Дано было поручение, и насколько я знаю, все они эти остановки уже вымыли», — рассказал Михаил Солоницин, уточнив, что служба продолжает следить за порядком в городе.

Ранее жители Таганрога раскритиковали состояние городских маршруток.

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