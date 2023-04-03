В Таганроге власти обещали отмыть все стеклянные остановки от грязи

«Да, я эту ситуацию видел. И отработали[прим. редакции — этот вопрос], служба МКУ занимается эксплуатацией и содержанием уличной мебели, в том числе, остановками. Дано было поручение, и насколько я знаю, все они эти остановки уже вымыли», — рассказал Михаил Солоницин, уточнив, что служба продолжает следить за порядком в городе.