В Таганроге власти обещали отмыть все стеклянные остановки от грязи

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Жители Таганрога обратились к сити-менеджеру во время прямой трансляции, сообщив, что состояние новых стеклянных остановок оставляет желать лучшего. По словам горожан, стеклянные павильоны покрылись грязью.
«Да, я эту ситуацию видел. И отработали[прим. редакции — этот вопрос], служба МКУ занимается эксплуатацией и содержанием уличной мебели, в том числе, остановками. Дано было поручение, и насколько я знаю, все они эти остановки уже вымыли», — рассказал Михаил Солоницин, уточнив, что служба продолжает следить за порядком в городе.
Ранее жители Таганрога раскритиковали состояние городских маршруток.