Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Напомним, в Ростовской области с конца марта сохраняется устойчивая теплая погода с температурой воздуха от +10 до +20 градусов тепла. Власти Таганрога предупредили население, что в городе показатели среднесуточных температур уже превысили +8 градусов, а потому в ближайшие дни отопительный сезон будет официально завершен.
Отключение отопления домов запланировано на 12 апреля, однако если в городе резко похолодает, власти предупредили о возможности осуществлять подачу тепла в социальные объекты по письменному обращению пользователей.
Что касается других крупных городов, власти пока не делали объявлений о завершении отопительного сезона 2022-2023 года, однако можно предположить, что это произойдет в ближайшие дни из-за благоприятных метеорологических условий.
Ранее портал RostovGazeta представил прогноз о том, когда следует ожидать завершения отопительного сезона в Ростове.