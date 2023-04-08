Напомним, в Ростовской области с конца марта сохраняется устойчивая теплая погода с температурой воздуха от +10 до +20 градусов тепла. Власти Таганрога предупредили население, что в городе показатели среднесуточных температур уже превысили +8 градусов, а потому в ближайшие дни отопительный сезон будет официально завершен.