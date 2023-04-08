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Власти назвали дату завершения отопительного сезона в Таганроге в 2022-2023 году

8 апреля 2023, 09:28
Фото: pxhere.com
Власти назвали дату завершения отопительного сезона в Таганроге в 2022-2023 году
Власти сообщили, что из-за повышения среднесуточных температур отключение отопления в Таганроге запланировано на 12 апреля, об этом рассказали в администрации города.

Напомним, в Ростовской области с конца марта сохраняется устойчивая теплая погода с температурой воздуха от +10 до +20 градусов тепла. Власти Таганрога предупредили население, что в городе показатели среднесуточных температур уже превысили +8 градусов, а потому в ближайшие дни отопительный сезон будет официально завершен.

Когда отключат отопление в Ростовской области
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Отключение отопления домов запланировано на 12 апреля, однако если в городе резко похолодает, власти предупредили о возможности осуществлять подачу тепла в социальные объекты по письменному обращению пользователей.

Что касается других крупных городов, власти пока не делали объявлений о завершении отопительного сезона 2022-2023 года, однако можно предположить, что это произойдет в ближайшие дни из-за благоприятных метеорологических условий. 

Ранее портал RostovGazeta представил прогноз о том, когда следует ожидать завершения отопительного сезона в Ростове.

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