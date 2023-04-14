Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
На скамье подсудимых оказались семь человек, которые инсценировали автоаварии с участием дорогих машин. На них заранее ставили поврежденные элементы, а после оформления фиктивных ДТП документы передавали в страховые компании для получения выплат.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело, сами они признали вину. Теперь Кировский районный суд приговорил четверых к пяти годам заключения.
Остальных подельников оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.
Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.