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Банду осудили в Ростове-на-Дону за инсценировку аварий с дорогими машинами

14 апреля 2023, 09:18
Фото: 1MI
Банду осудили в Ростове-на-Дону за инсценировку аварий с дорогими машинами
В Ростове-на-Дону огласили приговор членам банды за хищение денег у страховых компаний, сообщили в региональном УФСБ.

На скамье подсудимых оказались семь человек, которые инсценировали автоаварии с участием дорогих машин. На них заранее ставили поврежденные элементы, а после оформления фиктивных ДТП документы передавали в страховые компании для получения выплат.

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В отношении фигурантов возбудили уголовное дело, сами они признали вину. Теперь Кировский районный суд приговорил четверых к пяти годам заключения.

Остальных подельников оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.

Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.

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